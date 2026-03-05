 HONOR открыл второй фирменный магазин в Азербайджане с первым сервисным центром бренда - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
HONOR открыл второй фирменный магазин в Азербайджане с первым сервисным центром бренда - ФОТО - ВИДЕО

10:32 - Сегодня
28 февраля компания HONOR — глобальный бренд в сфере AI-экосистемы устройств — официально открыла второй фирменный магазин в Азербайджане.

Новый HONOR Brand Store расположен в Баку, в районе станции метро «Аджеми», и стал важным этапом в развитии розничной стратегии бренда на локальном рынке.

Открытие магазина совпало с периодом активного роста интереса к новым продуктам HONOR и стало очередным подтверждением долгосрочных инвестиций компании в развитие бренда в Азербайджане.

Ван Юйфэн, Country Manager HONOR Azerbaijan, отметил:
«Открытие второго фирменного магазина HONOR — значимая веха для бренда в Азербайджане. Мы последовательно развиваем формат современных, ориентированных на потребителя retail-пространств, создавая не просто точки продаж, а полноценную экосистему взаимодействия с технологиями. Особенно важно, что одновременно с магазином начал работу первый сервисный центр HONOR, что усиливает наше стремление обеспечивать высокий уровень послепродажной поддержки и укреплять доверие потребителей».

Новый стандарт розничного пространства

Второй HONOR Brand Store представляет собой retail-пространство нового поколения, переосмысливающее формат взаимодействия с технологиями. В магазине созданы интерактивные зоны, демонстрирующие полную экосистему устройств HONOR: смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и AI-решения для повседневной жизни.

Пространство ориентировано на практическое знакомство с продуктами — посетители могут протестировать устройства, изучить возможности искусственного интеллекта и оценить сценарии использования экосистемы HONOR в реальной жизни.

Первый сервисный центр HONOR в Азербайджане

Впервые в Азербайджане при фирменном магазине начал работу официальный сервисный центр HONOR. Центр предоставляет гарантийное обслуживание устройств бренда, а также принимает технику, приобретённую в других официальных торговых точках.

Запуск сервисного центра подчёркивает стратегический фокус компании не только на развитии продаж, но и на формировании устойчивой инфраструктуры послепродажной поддержки.

Праздничная программа открытия

В честь открытия для гостей магазина была организована праздничная программа, а также специальные предложения и розыгрыши устройств экосистемы HONOR. Активности были направлены на создание технологичного и интерактивного пространства, усиливающего вовлечённость посетителей и формирующего полноценный флагманский опыт взаимодействия с брендом.

Приглашаем посетить новый HONOR Brand Store

Второй фирменный магазин HONOR расположен по адресу: г. Баку, ул. Гусейнбалы Алиева 1–9, станция метро «Аджеми».
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Открытие нового магазина и сервисного центра подтверждает стратегическую приверженность HONOR развитию рынка Азербайджана и укреплению позиций бренда как надёжного и технологичного партнёра для современных потребителей.

