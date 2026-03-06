Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 7 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. Днём в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днём +7…+9 °C. Атмосферное давление повысится с 762 до 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75–85 %.

С запада страны прогнозируются осадки в отдельных районах, в горных районах ожидается снег. Местами осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +1…+5 °C, днём +6…+11 °C; в горах ночью -5…-10 °C, днём 0…-5 °C.