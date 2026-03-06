ТЮРКПА выступила с заявлением в связи с дроновыми атаками на гражданские объекты в Нахчыване

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), посол Рамиль Гасан выступил с заявлением в связи с дроновыми атаками на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана с территории Исламской Республики Иран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении ТЮРКПА решительно осуждается эта атака, совершенная Ираном.

Подчеркнув, что подобные действия представляют серьезную угрозу гражданской безопасности и региональной стабильности, генеральный секретарь призвал к сдержанности, чтобы предотвратить подобные инциденты и дальнейшую эскалацию ситуации в регионе.

«ТЮРКПА, желая мира и стабильности, поддерживает правительство Азербайджанской Республики и народ Азербайджана», - подчеркивается в заявлении.