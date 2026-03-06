Мирзоян обсудил с Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, собеседники обсудили события, происходящие на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность продолжающейся эскалацией ситуации.

Мирхоян и Фидан подчеркнули важность установления стабильности и безопасности в регионе. Накануне глава МИД Армении провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой.

Источник: Sputnik Армения