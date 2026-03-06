Как добираются пассажиры рейса Баку–Нахчыван?

Перевозка пассажиров между Нахчываном и Игдыром осуществляется специальными автобусами.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Как известно, полеты в Международном аэропорту Нахчывана были временно приостановлены. В целях организации поездок граждан Азербайджана из столицы в Нахчыван и в обратном направлении организованы авиарейсы из Баку в турецкий город Игдыр.

В ведомстве отметили, что перевозка пассажиров из Игдыра в Нахчыван и обратно осуществляется бесплатно специальными автобусами, выделенными AYNA.

Так, перевозки между Нахчыванским автовокзалом и аэропортом Игдыра выполняются 7 крупнотоннажными автобусами. Одновременно для обеспечения перевозок выделены резервные транспортные средства.

За два дня в общей сложности было выполнено 11 рейсов, перевезено 450 человек из Нахчывана в Игдыр и обратно. В частности, 5 марта из Нахчывана в Игдыр 4 рейсами было перевезено 162 человека, а из Игдыра в Нахчыван 3 рейсами - 98 человек. 6 марта из Нахчывана в Игдыр 4 рейсами было перевезено 190 человек. Процесс продолжается.