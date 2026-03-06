Агентство MEDIA: Распространяемые в сети кадры военной техники у границы с Ираном — старые и искаженные

Агентство по развитию медиа Азербайджана выступило с заявлением в связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы размещении тяжелого вооружения армии Азербайджана на государственной границе с Ираном.

Как отмечается в заявлении, подобные сообщения являются намеренно искаженной информационной манипуляцией. В ведомстве подчеркнули, что кадры переброски военной техники, которые распространяются в интернете, были сняты еще в январе текущего года и не имеют отношения к текущей ситуации.

«Представление этих материалов в качестве нового “факта” с использованием наводящих формулировок преследует цель ввести общественность в заблуждение», — говорится в заявлении.

В агентстве решительно осудили подобные информационные провокации, направленные на создание паники путем манипулирования данными на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке.

Ведомство также напомнило, что распространение сведений о передвижении или дислокации личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджана влечет за собой уголовную ответственность.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что на фоне напряженности в регионе публикация в социальных сетях неточной информации из неизвестных источников может привести к возникновению замешательства в обществе и повышает риски распространения дезинформации.

В связи с этим субъектам медиа рекомендовано проявлять высокий уровень профессионализма при работе с информацией, распространяемой в социальных сетях, использовать исключительно официальные источники и воздерживаться от тиражирования контента манипулятивного характера из сомнительных источников.