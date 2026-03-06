Венгрия: Нарушение суверенитета Азербайджана подрывает региональную стабильность
Посольство Венгрии в Баку осудило атаки, совершенные против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Об этом говорится в публикации посольства в facebook.
«Посольство Венгрии решительно осуждает нападения на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Подобное неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и норм международного права подрывает региональную стабильность.
Венгрия выражает свою солидарность с правительством и народом Азербайджана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении.
