Венгрия: Нарушение суверенитета Азербайджана подрывает региональную стабильность

Посольство Венгрии в Баку осудило атаки, совершенные против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Об этом говорится в публикации посольства в facebook.

«Посольство Венгрии решительно осуждает нападения на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Подобное неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и норм международного права подрывает региональную стабильность.

Венгрия выражает свою солидарность с правительством и народом Азербайджана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении.