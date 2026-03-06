Баку и Вашингтон находятся в тесном контакте в связи с дроновыми атаками Ирана на Нахчыван - посол в США

Баку и Вашингтон находятся в тесном контакте по вопросу дроновых атак Ирана на гражданские объекты в Нахчыване.

Об этом заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в интервью изданию Axios.

По его словам, Азербайджан принимает «надлежащие оборонительные и превентивные меры» после удара иранского беспилотника по Нахчывану.

На вопрос, беспокоится ли он о возможности нового нападения, Хазар Ибрагим ответил: «Дело не в беспокойстве. Мы всё рассчитываем, мы изучаем факты и принимаем решения».

Посол подчеркнул, что Иран должен принести извинения, предоставить официальное объяснение, обеспечить привлечение к ответственности виновных в этом преступлении, «а также, конечно же, гарантировать, что подобные вещи никогда больше не повторятся».

Источник: Axios