Турецкий генерал об атаке на Нахчыван: «Это шаг военного давления»

Атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана против Нахчыванской Автономной Республики - не просто случайный технический инцидент, а шаг военного давления, носящий характер стратегического месседжа.

Такое мнение высказал в комментарии 1news.az бывший военный атташе Турции в Азербайджане, бригадный генерал в отставке Юджель Карауз.

Данный инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в контексте региональной безопасности, которое можно рассматривать через несколько ключевых аспектов, отметил он.

«Нахчыван является суверенной территорией Азербайджана и одновременно имеет прямую границу с Турцией. По этой причине любая военная активность в данном направлении может поставить региональный баланс и систему безопасности в уязвимое положение», - подчеркнул Карауз.

По его словам, одной из основных целей атак с применением беспилотных летательных аппаратов может быть не только нанесение физического ущерба, но и создание психологического и политического давления. Карауз считает, что подобными шагами Иран может пытаться послать сигнал как Азербайджану, так и косвенно Турции.

«Это поведение, которое усиливает напряженность в регионе и несет в себе потенциал рискованной эскалации», — отметил он.

По мнению эксперта, решительное осуждение произошедшего со стороны руководства Азербайджана и требование ответственности являются шагами, соответствующими международному праву. Он подчеркнул, что на данном этапе наиболее важными вопросами остаются проведение полного расследования инцидента, определение ответственной стороны, а также усиление дипломатических, политических и военно-технических мер безопасности.

Карауз также отметил, что на фоне текущей напряженности на Ближнем Востоке и в регионе в целом подобные события могут рассматриваться как локальное проявление более масштабных геополитических противостояний. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы как региональные акторы, так и международные механизмы действовали максимально осмотрительно, чтобы не допустить перерастания ситуации в неконтролируемую эскалацию.

Эксперт подчеркнул, что использование беспилотников в направлении Нахчывана - серьезный инцидент, способный нанести удар по архитектуре безопасности региона.

«Такие шаги не служат ни стабильности региона, ни доверию между соседними государствами. Для предотвращения подобных инцидентов крайне важно сохранять открытыми дипломатические каналы и задействовать механизмы ответственности в рамках международного права», - подчеркнул он.

Комментируя недавний инцидент с перехватом натовскими системами ПВО и ПРО баллистической ракеты, выпущенной из Ирана и нарушившей воздушное пространство Турции, бригадный генерал в отставке отметил, что в целом произошедшее необходимо рассматривать и в более широком геополитическом контексте. По его словам, напряженность на Ближнем Востоке перестала быть лишь «кризисом внешнего пояса» и начинает оказывать прямое давление на безопасность воздушного пространства и архитектуру сдерживания в регионе.

Карауз отметил, что речь уже идет не только о наблюдении за противостоянием по линии Иран–Израиль или США–Иран. По его словам, существует вероятность переноса этой напряженности на соседние государства из-за дальности полета ракет и беспилотников, возможных отклонений траекторий, просчетов или преднамеренных сигналов.

Эксперт подчеркнул, что географическая близость конфликтных зон и тот факт, что баллистические угрозы могут реализоваться в течение считаных минут, переводят страны региона из статуса наблюдателей в статус государств, непосредственно затронутых происходящим.

Он также обратил внимание на реакцию НАТО и заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара принимает все необходимые меры в тесной координации с союзниками по Альянсу. По словам Карауза, это показывает, что сотрудничество Турции и НАТО в сфере противовоздушной и противоракетной обороны действует как на политическом, так и на военном уровне. Он отметил, что, несмотря на развитие собственных оборонных возможностей, для Анкары по-прежнему важную роль играет оборонный «зонтик» НАТО, особенно в вопросах раннего предупреждения, формирования единой картины целей, координации перехвата и построения эшелонированной системы обороны.

Эксперт также сослался на сообщение агентства Reuters о том, что потенциальная угроза была обнаружена менее чем за десять минут, после чего были задействованы наземные и морские системы. По его мнению, это свидетельствует о том, что механизмы координации внутри НАТО функционируют в режиме реального времени.

В то же время Карауз подчеркнул, что подобные инциденты показывают необходимость дальнейшего укрепления национальной оборонной архитектуры. По его словам, угрозой безопасности может стать не только прямое нацеливание ракеты или беспилотника на территорию государства, но и их движение в сторону страны, изменение курса либо падение обломков перехваченных ракет.

Эксперт отметил, что для предотвращения подобных рисков необходимо дальнейшее развитие системы раннего обнаружения, усиление эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также создание механизмов оперативного реагирования на угрозы, время подлета которых может измеряться минутами.

Карауз также обратил внимание на дипломатическое измерение происходящего. По его словам, для стран региона крайне важно укреплять потенциал сдерживания, не допуская при этом перехода напряженности в фазу прямой эскалации.

«Такие шаги не служат ни стабильности в регионе, ни доверию между соседними государствами. Для предотвращения подобных инцидентов крайне важно сохранять открытыми дипломатические каналы и задействовать механизмы ответственности в рамках международного права», - резюмировал он.