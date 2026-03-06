ЦАХАЛ заявил об ударе по командному бункеру Хаменеи в Тегеране

ВВС Израиля нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране, заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, этот объект был предназначен для верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, убитого в первый день военных действий. По версии израильской стороны, бункер был приспособлен для использования в качестве командного центра в условиях чрезвычайной ситуации.

В налете приняли участие около 50 истребителей ВВС Израиля, отметили в армии.

Источник: ТАСС