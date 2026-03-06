«Nar» поздравил женщин-журналистов с 8 Марта - ФОТО

Мобильный оператор «Nar» организовал специальное мероприятие для женщин-журналистов по случаю 8 Марта — Международного женского дня.

В рамках художественного мастер-класса для представителей СМИ участники при поддержке опытных инструкторов местного азербайджанского бренда изготовили декоративные воротнички, отражающие их индивидуальный вкус и стиль. Творческий процесс стал для участниц не только эстетическим опытом, но и возможностью для общения и обмена идеями.

Основной целью мероприятия было создание вдохновляющей и креативной атмосферы для журналистов, предоставив им возможность ненадолго отвлечься от повседневных рабочих забот и почувствовать вдохновляющее воздействие искусства. Этой инициативой «Nar» вновь продемонстрировал свою признательность за труд женщин, представителей медиа и их роль в обществе.

Следует отметить, что мобильный оператор ежегодно накануне праздника собирает женщин-журналистов и с удовольствием отмечает этот особый день вместе с ними. Тем самым компания продолжает вносить вклад в развитие медиа и поддерживать профессиональную деятельность журналистов. Подробную информацию о социальных и просветительских проектах, реализуемых «Nar», можно получить на сайте nar.az.

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже семи лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. «Nar» предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

