Политика

Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

15:25 - Сегодня
Посольство Швейцарии в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Об этом говорится в публикации посольства в соцсети Faceboоk.

"Мы осуждаем вчерашние атаки дронов в Нахчыване, которые угрожали безопасности и суверенитету Азербайджана. Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и с теми, кто пострадал в результате этих атак",- говорится в заявлении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

222

