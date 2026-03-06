Эвакуация из Ирана продолжается - еще 24 гражданина Китая пересекли границу Азербайджана - ФОТО
Еще 24 гражданина Китая были эвакуированы из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, эвакуированные лица прошли проверку соответствующих документов, регистрацию и другие процедуры, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения пограничного пункта.
Сегодня еще 2 гражданина России пересекли границу через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» и вошли на территорию Азербайджана.
Процесс эвакуации на государственном погранично-пропускном пункте «Астара» продолжается бесперебойно, переход границы осуществляется в соответствии с определенными процедурами и под контролем соответствующих структур.
