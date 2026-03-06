 «Карабах» оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с «Сабахом» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Карабах» оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с «Сабахом»

First News Media15:20 - Сегодня
«Карабах» оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с «Сабахом»

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовала "Карабах" на 8 700 манатов.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

В матче между "Карабахом" и "Сабахом" 1 марта агдамский клуб был оштрафован на 700 манатов за 5 предупреждений, полученных его игроками.

Кроме того, "Карабах" оштрафовали еще на 8 тыс. манатов, так как болельщики команды массово использовали оскорбительные выражения, и это повторялось уже в четвертый раз в этом сезоне.

В тот же день в матче "Туран Товуз" - "Имишли" представитель "Товуза" был оштрафован на 700 манатов за 4 желтые карточки, полученные хозяевами поля.

Поделиться:
248

Актуально

Мнение

Террористическая атака на Нахчыван: Провокация Тегерана и принципиальный ответ ...

Экономика

«Банк BTB» будет преобразован в НБКО

Мнение

Турецкий генерал об атаке на Нахчыван: «Это шаг военного давления»

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Спорт

«Карабах» оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с «Сабахом»

Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО

Катар не желает переносить Финалиссиму, несмотря на удары по территории страны

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

«Это, пожалуй, самая крутая спринтерская трасса, на которой я выступал» - победитель чемпионата Европы про Шахдаг.

Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе

«Интрига сохранялась до самого финиша» - чемпионка Европы

Последние новости

В этот день в Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 16:28

Банк ABB получил 2 награды Государственной налоговой службы

Сегодня, 16:23

Дата выпускного экзамена в Нахчыване перенесена

Сегодня, 16:20

Айгюн Кязимова о файлах Эпштейна: «В год кармы все вышло наружу…» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Греция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

Сегодня, 16:00

Баку и Вашингтон находятся в тесном контакте в связи с дроновыми атаками Ирана на Нахчыван - посол в США

Сегодня, 15:55

ЦАХАЛ заявил об ударе по командному бункеру Хаменеи в Тегеране

Сегодня, 15:50

«Nar» поздравил женщин-журналистов с 8 Марта - ФОТО

Сегодня, 15:43

Эвакуация из Ирана продолжается - еще 24 гражданина Китая пересекли границу Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:35

«Банк BTB» будет преобразован в НБКО

Сегодня, 15:30

Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

Сегодня, 15:25

«Карабах» оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с «Сабахом»

Сегодня, 15:20

ТЮРКПА выступила с заявлением в связи с дроновыми атаками на гражданские объекты в Нахчыване

Сегодня, 15:10

Турецкий генерал об атаке на Нахчыван: «Это шаг военного давления»

Сегодня, 15:05

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:53

Премьер-министр Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор

Сегодня, 14:43

Террористическая атака на Нахчыван: Провокация Тегерана и принципиальный ответ Баку

Сегодня, 14:38

МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата

Сегодня, 14:35

В Баку открыт автопарк электробусов «Албалылыг» - ФОТО

Сегодня, 14:30

Михай Попшой посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 14:22
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50