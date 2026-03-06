Азербайджан и Молдова подписали План межмидовских консультаций до 2028 года

Министерства иностранных дел Азербайджана и Молдовы подписали План консультаций на 2026–2027 годы.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его молдавский коллега Михай Попшой, передает МИД Азербайджана.

Документ расценивается как подтверждение приверженности укреплению политического диалога между двумя странами, углублению двустороннего сотрудничества и развитию азербайджано-молдавского партнерства.