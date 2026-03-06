Айгюн Кязимова о файлах Эпштейна: «В год кармы все вышло наружу…» - ВИДЕО

В конце января власти США опубликовали новую часть документов, связанных со скандальным делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Файлы были рассекречены и обнародованы Министерством юстиции США и рядом федеральных судов, продолжая процесс публикации материалов, связанных с громким расследованием.

На тему скандального дела, к которому приковано внимание всего мира, высказалась в комментарии азербайджанским телеканалам и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова.

«Хочу высказать и свое мнение об Эпштейне. Мы все пришли к такому моменту, когда полностью очнулись. В год кармы всё вышло наружу, все подробности стали известны. Всем стало ясно как между собой всегда боролись две силы. Очнувшись, нам всем следует уделять внимание тому, что мы едим, нашим детям и окружению, музыке и фильмам, которые мы слушаем и смотрим. Прислушивайтесь к словам песен, обращайте внимание на то, что показывают на экранах, на какие концерты вы ходите, какие скрытые месседжи в них таятся… Нельзя оставаться равнодушным», - заявляет Айгюн Кязимова, призывая свою аудиторию также к правильному питанию.

Айгюн Кязимова подчеркивает, что всё происходящее напоминает о концепции кармы - теме, которую она недавно затронула в своей новой песне «Karma». Как и несколько предыдущих её хитов («Rəqs», «Sağ-salamat»), трек написал Yap10 (Замиг Алиев), и в нем речь идёт о том, что поступки каждого человека отражаются на его дальнейшей жизни, а все действия возвращаются обратно.