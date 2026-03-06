В этот день в Азербайджане ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии предупредила о ветреной погоде, ожидаемой 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны, объявив жёлтый уровень предупреждения.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Сальяне, Кяльбаджаре, Лачине, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Дашкесане, Гядабее, Геранбое, Нафталане, Евлахе, Тертере, Барде и Мингячевире, Ширване, Лерике и Ярдымлы ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

