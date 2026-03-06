Дата выпускного экзамена в Нахчыване перенесена

Дата проведения выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, запланированного на 15 марта 2026 года в Нахчыване, была перенесена на 19 апреля.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В ведомстве доводят до сведения учащихся, что пропускной лист для участия в экзамене будет размещен на сайте Центра примерно за неделю до его проведения. Учащиеся, которые уже распечатали пропускные листы, должны будут вновь распечатать «Экзаменационный пропускной лист» в указанный период.