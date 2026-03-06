Компания Turkish Airlines отменила полеты в Иран до 20 марта, авиаперевозчик Pegasus - до 12 марта, а другие компании не будут осуществлять рейсы минимум до 9 марта.

Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу.

"На сегодняшний день рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию, выполняемые авиакомпаниями Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress, приостановлены до конца дня 9 марта. Кроме того авиакомпания Pegasus Airlines исключила из своего расписания рейсы в Иран до 12 марта, а Turkish Airlines - до 20 марта", - сообщил министр в соцсети Х.

Он также проинформировал, что "закрытым остается воздушное пространство Ирана, Израиля, Ирака, Катара, Бахрейна, Кувейта и Сирии за исключением Алеппо". "Частичные полеты продолжаются в Омане, Иордании и Саудовской Аравии, в то время как движение авиации в ОАЭ осуществляется в контролируемом и ограниченном режиме", - написал Уралоглу.