 В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

First News Media12:02 - Сегодня
В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини заявил, что иранская сторона «ждет» американских военных, которые приготовились сопровождать суда через Ормузский пролив.

Об этом сообщает IRIB.

4 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон при необходимости обеспечит безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их ждём», — заявили Наини.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
254

Актуально

В мире

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Экономика

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения ...

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии

Экономика

Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

В мире

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки Али Хаменеи

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Реза Пехлеви обратился к иранским азербайджанцам

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Сегодня, 13:40

Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Сегодня, 13:32

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 13:16

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

Сегодня, 12:51

В Баку племянница украла у тёти крупную сумму денег

Сегодня, 12:23

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Сегодня, 12:13

8 марта в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

Сегодня, 12:05

В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

Сегодня, 12:02

Власти Катара повысили уровень угрозы безопасности в Дохе

Сегодня, 11:54

Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа

Сегодня, 11:52

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Сегодня, 11:42

Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Сегодня, 11:39

Иран отверг требования США о безоговорочной капитуляции

Сегодня, 11:35

КСИР ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 11:29

ЦАХАЛ сообщила об ударе по иранскому объекту с баллистическими ракетами

Сегодня, 11:14

Из Ирана через Азербайджан эвакуированы более 1700 человек

Сегодня, 10:53

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили атаку иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 10:45

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Сегодня, 10:25

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

Сегодня, 10:22

Дорожная полиция предупредила водителей

Сегодня, 10:05
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50