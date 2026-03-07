Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа

Суд Нью-Йорка признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта в якобы сговоре с иранским правительством с целью убийства американских чиновников, включая президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times.

"В пятницу пакистанец, обвиняемый в сговоре с иранским правительством с целью убийства государственных чиновников, включая президента Трампа, был признан виновным в реализации плана, включавшего наем убийц, кражу документов и убийство высокопоставленных американских чиновников", - утверждается в сообщении издания.

По утверждению следствия, подсудимый Асиф Мерчант задумал нападение еще в 2020 году после смерти иранского генерал-майора Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником. Прокуроры утверждают, что после этого он начал работать на иранское правительство, а в 2024 году был задержан в США, после того как ФБР стали известны его планы.

Отмечается, что Мерчанту грозит пожизненное заключение.

Источник: РИА Новости