PSJ: Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками»

Ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что астероиды в двойных системах могут обмениваться обломками, которые медленно перелетают от одного тела к другому.

Такой процесс исследователи сравнили с бросками «космических снежков». Результаты работы опубликованы в журнале The Planetary Science Journal (PSJ).

К выводу ученые пришли после анализа снимков, полученных миссией DART NASA. На поверхности астероида Диморфос они обнаружили веерообразные полосы. По мнению исследователей, эти следы оставили обломки, прилетевшие с более крупного астероида-компаньона — Дидим.

Расчеты показали, что обломки покидали поверхность Дидима со скоростью около 30 сантиметров в секунду — медленнее, чем идет человек. Достигнув Диморфоса, они оставляли на его поверхности характерные веерообразные следы.

Ученые рассчитывают получить новые данные после прибытия миссии Гера Европейское космическое агентство, которая должна достичь системы Дидим в декабре 2026 года. Аппарат сможет проверить, сохранились ли обнаруженные структуры после столкновения Диморфоса с зондом DART.

