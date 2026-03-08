Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Удар Ирана по Нахчывану, реакция Президента Азербайджана и последующие события создали напряжение в Азербайджанском обществе.

Проиранские группы в Европе, информационные ресурсы из Ирана предпринимают массированную информационную кампанию против Азербайджана. Используются заезженные тезисы: “военные базы Израиля в Азербайджане”, шпионские сети, диверсии и т.д.

К сожалению, нашлись много говорящих голов и в Турции, бывших адмиралов и генералов, которые подключились к этой кампании. Эти горе-эксперты так наделали в штаны, что удивляешься как они управляли флотом и военными частями.

Постараемся понять ситуацию и причину реакции Азербайджана.

Стоит внимательно послушать выступление Президента Ильхама Алиева:

- жесты в отношении Ирана: посещение посольства, помощь в эвакуации иранских дипломатов из Ирана, заявление о недопустимости использования территории и воздушного пространства Азербайджана против Ирана.

- Ясное заявление о том, что Азербайджан не намеревается вовлекаться в войну!

- Яркая демонстрация гнева и объявление о превентивных шагах.

Резкий тон высказываний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на языке, на котором понимают в Иране люди, которые принимают решения.

Обратите внимание, что целую неделю Иран бьет по странам Залива в ответ на удары США и Израиля. И за это время в руководстве Ирана не было явных разногласий.

Только после резкого заявления Президента Ильхама Алиева мы видим разнобой в руководстве Ирана по теме ударов по соседям.

Военные приготовления

В Баку прекрасно осведомлены о внутренних процессах в Иране, и как внутренние группы в Иране «дышат» в сторону Азербайджана.

Информация СГБ Азербайджана о планируемых терактах в Баку относится к осени прошлого года. Это можно понять по одежде из оперативной съемки. Тогда, в период ареста, упоминалось «иностранное государство», сейчас назвали по имени - КСИР!

После иранского удара по Нахчывану главная цель руководства Азербайджана чтобы удары не повторились, как это происходит на примере стран Залива.

По этой причине и закрытие дипмиссии, и закрытие границы для транзита, и приведение вооруженных сил в готовность номер 1 для отражения агрессии.

То есть, Азербайджан предпринял все шаги, которые по идее должны были быть реализованы по мере нарастания эскалации, в самом начале.

Это показатель серьезности позиции Азербайджана и сигнал в Тегеран, всем группам, что продолжать не стоит!

Шаги, которые предпринимает руководство Азербайджана, не приближают очередной иранский удар, а минимизирует его последствия в случае его реализации.

Если у кого-то в Иране есть намерение реализовать очередные удары по Азербайджану, то никакие действия Азербайджана не остановят их. Эти группы могут остановить только противостояние внутренних групп. И действия Азербайджана адекватны ситуации и являются открытым мессиджем внутренним группам в Иране.

Ситуация сложнейшая и зависит от многих переменных, которые на сегодня сформированы в Иране. Непредсказуемость Ирана и групп в его руководстве создают угрозу его соседям.

И лучше быть готовыми к этим угрозам, чем принимать удары и привыкать к ним.

Нас ожидает непростой период, который мы должны пройти, сохраняя свои позиции в регионе.

