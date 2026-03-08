 Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

First News Media22:27 - 08 / 03 / 2026
Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Удар Ирана по Нахчывану, реакция Президента Азербайджана и последующие события создали напряжение в Азербайджанском обществе.

Проиранские группы в Европе, информационные ресурсы из Ирана предпринимают массированную информационную кампанию против Азербайджана. Используются заезженные тезисы: “военные базы Израиля в Азербайджане”, шпионские сети, диверсии и т.д.

К сожалению, нашлись много говорящих голов и в Турции, бывших адмиралов и генералов, которые подключились к этой кампании. Эти горе-эксперты так наделали в штаны, что удивляешься как они управляли флотом и военными частями.

Постараемся понять ситуацию и причину реакции Азербайджана.

Стоит внимательно послушать выступление Президента Ильхама Алиева:

- жесты в отношении Ирана: посещение посольства, помощь в эвакуации иранских дипломатов из Ирана, заявление о недопустимости использования территории и воздушного пространства Азербайджана против Ирана.

- Ясное заявление о том, что Азербайджан не намеревается вовлекаться в войну!

- Яркая демонстрация гнева и объявление о превентивных шагах.

Резкий тон высказываний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на языке, на котором понимают в Иране люди, которые принимают решения.

Обратите внимание, что целую неделю Иран бьет по странам Залива в ответ на удары США и Израиля. И за это время в руководстве Ирана не было явных разногласий.

Только после резкого заявления Президента Ильхама Алиева мы видим разнобой в руководстве Ирана по теме ударов по соседям.

Военные приготовления

В Баку прекрасно осведомлены о внутренних процессах в Иране, и как внутренние группы в Иране «дышат» в сторону Азербайджана.

Информация СГБ Азербайджана о планируемых терактах в Баку относится к осени прошлого года. Это можно понять по одежде из оперативной съемки. Тогда, в период ареста, упоминалось «иностранное государство», сейчас назвали по имени - КСИР!

После иранского удара по Нахчывану главная цель руководства Азербайджана чтобы удары не повторились, как это происходит на примере стран Залива.

По этой причине и закрытие дипмиссии, и закрытие границы для транзита, и приведение вооруженных сил в готовность номер 1 для отражения агрессии.

То есть, Азербайджан предпринял все шаги, которые по идее должны были быть реализованы по мере нарастания эскалации, в самом начале.

Это показатель серьезности позиции Азербайджана и сигнал в Тегеран, всем группам, что продолжать не стоит!

Шаги, которые предпринимает руководство Азербайджана, не приближают очередной иранский удар, а минимизирует его последствия в случае его реализации.

Если у кого-то в Иране есть намерение реализовать очередные удары по Азербайджану, то никакие действия Азербайджана не остановят их. Эти группы могут остановить только противостояние внутренних групп. И действия Азербайджана адекватны ситуации и являются открытым мессиджем внутренним группам в Иране.

Ситуация сложнейшая и зависит от многих переменных, которые на сегодня сформированы в Иране. Непредсказуемость Ирана и групп в его руководстве создают угрозу его соседям.

И лучше быть готовыми к этим угрозам, чем принимать удары и привыкать к ним.

Нас ожидает непростой период, который мы должны пройти, сохраняя свои позиции в регионе.

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
295

Актуально

Xроника

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Xроника

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Политика

Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Сегодня, 00:04

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

08 / 03 / 2026, 23:37

Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

08 / 03 / 2026, 23:34

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

08 / 03 / 2026, 23:12

СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

08 / 03 / 2026, 22:59

Турция перебросит на север Кипра 6 истребителей F-16

08 / 03 / 2026, 22:44

Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

08 / 03 / 2026, 22:27

Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

08 / 03 / 2026, 21:53

США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

08 / 03 / 2026, 21:27

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

08 / 03 / 2026, 20:58

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

08 / 03 / 2026, 20:49

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 20:39

Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

08 / 03 / 2026, 20:33

СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

08 / 03 / 2026, 20:05

Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

08 / 03 / 2026, 19:51

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 19:40

В Сумгайыте спасатели помогли ребёнку, оставшемуся в квартире одному

08 / 03 / 2026, 19:00

МИД Германии резко осудил атаку иранских дронов на Нахчыван

08 / 03 / 2026, 18:53

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

08 / 03 / 2026, 18:44

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

08 / 03 / 2026, 18:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50