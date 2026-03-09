В Еврокомиссии заявили, что новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находятся в санкционных списках ЕС.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Анвар аль-Ануни.

«Санкционный список ЕС открыт для просмотра. Моджтаба Хаменеи не находится под европейскими санкциями», - сообщил он на брифинге для прессы. Аль-Ануни напомнил, что принятие решения о внесении лица в санкционные списки находится в ведении Совета ЕС и принимается единогласно всеми 27 государствами - членами сообщества.

Ранее совет экспертов исламской республики Иран сообщил об избрании сына погибшего аятоллы Али Хаменеи новом верховном лидером страны. По некоторым данным, кандидатура 56-летнего Моджтабы Хаменеи оспаривалась и подвергалась критике как нежелательный пример династической преемственности в системе, основанной на революционных принципах.

Источник: ТАСС