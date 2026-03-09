В Армении прошло четвертое с момента эскалации на Ближнем Востоке заседание Совбеза

Четвертое с момента начала боевых действий на Ближнем Востоке заседание Совбеза Армении прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян, в заседании приняли участие спикер парламента Ален Симонян и другие должностные лица.

В ходе заседания была обсуждена ситуация, сложившаяся в регионе. Премьер-министру были представлены подробности выполнения ранее данных поручений.

Источник: Sputnik Армения