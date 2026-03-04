Турция предупреждает о возможном ответе после падения ракеты на территории страны - ОБНОВЛЕНО

Администрация президента Турции ввиду факта падения ракеты на территории государства предупредила, что республика готова ответить на любую атаку, пишет РИА Новости.

В заявлении сказано, что ведомства Турции контролировали развитие событий и действовали скоординированно. И любые действия враждебного характера повлекут за собой ответ со стороны Анкары, обусловленный международным правом. Также, как указывается, будут проведены консультации с НАТО и союзными странами.

Анкара призывает все государства воздержаться от действий, приводящих к усилению напряженности и способствующих расширению конфликта в регионе.

17:02

Североатлантический альянс осудил действия Ирана после того, как силы ПВО НАТО перехватили в Восточном Средиземноморье иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции.

Об этом сообщает Haber Global.

"НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в связи с тем, что Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону", - заявила пресс-секретарь Эллисон Харт.

Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была зафиксирована на подлете к Турции. Объект был перехвачен и уничтожен силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.

15:52

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была нейтрализована в воздушном пространстве Турции.

Как сообщает NTV, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

«Ракета, запущенная из Ирана и прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии в сторону воздушного пространства Турции в районе Хатая, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО. Обломок ракеты-перехватчика упал на открытой местности в районе Дёртйол (Хатай). Погибших и пострадавших нет», говорится в сообщении.