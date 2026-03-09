Глава Еврокомиссии призвала Европу решительно демонстрировать свою силу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу решительно показывать свою силу.

Такую позицию она изложила на конференции постоянных представителей стран-членов ЕС в Брюсселе.

«Мы решительно отстаивали интересы наших государств-членов, когда им бросали вызов, например в случае с Данией и Гренландией. Мы инвестируем в укрепление нашей демократической устойчивости внутри стран, чтобы противостоять манипуляциям с информацией извне. И самое главное - мы начали проект, рассчитанный на несколько поколений: проект европейской независимости. <...> Нам нужно идти дальше. Мы должны быть готовы более решительно демонстрировать свою силу. Например, противостоять агрессии и иностранному вмешательству, используя все имеющиеся у нас инструменты - экономические, дипломатические, технологические или военные», - сказала она.

Источник: ТАСС