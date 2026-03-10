WADA отложило симпозиум в Баку из-за ситуации на Ближнем Востоке

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило Региональный симпозиум WADA по Европе, запланированный на 18–19 марта в Баку.

Как сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (АМАДА), решение связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

Также заседание Исполнительного комитета WADA (ExCo), которое должно было состояться в Баку перед симпозиумом, пройдет в онлайн-формате.

В заявлении Всемирного антидопингового агентства подчеркивается, что решение далось непросто. WADA выразило признательность принимающей стороне - Министерству молодежи и спорта Азербайджана и Национальному антидопинговому агентству Азербайджана - за поддержку и гостеприимство.

Отмечается, что перенос мероприятия связан с возможными перебоями в авиасообщении и логистическими трудностями.