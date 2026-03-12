 Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:50 - Сегодня
Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Лекарь 2: Наследие Авиценны»

Жанр – драма (Германия)

Режиссер - Филипп Штёльцль

В главных ролях: Эйдан Гиллен, Лиам Каннингэм, Оуэн Тил, Том Пэйн, Эмили Кокс, Эмма Ригби, Сара Кестелмен

Рейтинги: IMDb – 6,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Роб Коул, доктор из Персии, вместе со своим ребёнком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создаёт лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая своё исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.

«Напоминание о нём»

Жанр - драма, мелодрама (США)

Режиссер - Ванесса Касвиль

В главных ролях: Майка Монро, Тайрик Уизерс, Брэдли Уитфорд, Дженнифер Робертсон, Лорен Грэм, Руди Панкоу

Рейтинги: Tomatometer – 58%, IMDb – 6,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После выхода из тюрьмы женщина пытается восстановить отношения со своей маленькой дочерью, но сталкивается с сопротивлением со стороны окружающих. Единственным, кто проявляет к ней понимание, оказывается владелец бара. По мере их сближения ей предстоит столкнуться с ошибками прошлого, чтобы построить более светлое будущее.

«Марсупилами. Пушистый круиз»

Жанр - комедия, приключения, семейный (Франция, Бельгия)

Режиссер - Филипп Лашо

В главных ролях: Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Альбан Иванов, Корентен Гийо

Рейтинги: IMDb – 6,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Чтобы сохранить работу в зоопарке, Давид соглашается перевезти некий груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Давида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш марсупилами - рыжий пушистый зверек, за которым охотятся все браконьеры мира. Ведь марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос.

«Ruh Atası»

Жанр – комедия (Азербайджан)

Режиссер - Ильхам Яшароглу

В главных ролях - Маджид Гусейнов, Таралан Нур Яшар, Нурана Гамидова, Эльнур Гусейнов, Саадат Аббасова

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Насир, работающий охранником в центре отдыха «Gözəl», получает вместе с напарником важное поручение от директора: в течение одного дня никого не впускать в центр. Однако сам нарушает это правило. Он заходит в один из номеров и засыпает, после чего и начинается история, связанная с покойным тестем Насира…

«Mutluyuz mu?»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер - Ибрагим Бююкак, Эмрах Агуш

В ролях - Ибрагим Бююкак, Ясемин Сакаллыоглу, Илькер Аксум

Рейтинги: IMDb – 4,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Разведённая пара вынуждена отправиться в отпуск вместе, словно они всё ещё женаты, по просьбе своей дочери; эта игра фальшивого счастья сталкивает их с прошлым и с ошибками, которые они совершили как родители.

