 Моратинос: События на Южном Кавказе показывают, что даже долгие конфликты могут завершиться миром | 1news.az | Новости
Политика

Моратинос: События на Южном Кавказе показывают, что даже долгие конфликты могут завершиться миром

First News Media12:00 - Сегодня
Моратинос: События на Южном Кавказе показывают, что даже долгие конфликты могут завершиться миром

Позитивные события на Южном Кавказе напоминают нам о том, что даже укоренившиеся конфликты могут двигаться в сторону мира.

Как сообщает Report, об этом Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос заявил на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

"Более 30 лет конфликт между Азербайджаном и Арменией затрагивал поколения людей по всему региону. Ситуация включает события последних лет, в том числе восстановление азербайджанских территорий, давно признанных ООН частью суверенной территории Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета безопасности. Эти резолюции подтверждают принцип территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ - принципы, которые остаются основой Устава ООН", - отметил он.

По его словам, регион Южного Кавказа показывает миру, что примирение - не далекая мечта, а реалистичный и достижимый путь, "если его направляют лидерство, диалог, дипломатия и уважение к международному праву - основе устойчивого мира".

Говоря о сегодняшнем форуме, Моратинос отметил, что для него большая честь вновь присоединиться к работе XIII Глобального Бакинского форума - важной платформе для размышлений, диалога и совместных действий в период глубокой глобальной неопределенности.

"Я считаю, что наше присутствие здесь - напоминание о том, что даже длительный диалог, ведущийся главным образом по дипломатическим каналам, остается нашим самым сильным инструментом для предотвращения дальнейшего распространения региональных конфликтов и восстановления доверия", - отметил Моратинос.

