Вайра Вике-Фрейберга: Мы наблюдаем ослабление влияния принципов ООН

First News Media11:57 - Сегодня
Выражаем благодарность Азербайджану, который уже в 13-й раз принимает этот форум.

Помню, начиная эту инициативу, мы поделились своей идеей с Президентом Ильхамом Алиевым. Он предложил проведение более масштабного мероприятия в Азербайджане. Сегодня в этом форуме принимают участие представители множества стран мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга на церемонии открытия 13-го Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что конфликты и противостояния, происходящие в настоящее время в мире, приводят к гибели людей и разрушению исторических цивилизаций.

«Мы наблюдаем ослабление влияния принципов, лежащих в основе ООН и регулирующих международные отношения на протяжении многих лет. Сегодня на первый план выходит фактор силы. Информационные технологии также играют важную роль в современном мире и оказывают серьезное влияние на понятие справедливости. Увы, во многих случаях принцип справедливости, похоже, утратил свою значимость. Ярким примером этого является ведение войн варварскими методами. Такие нападения серьезно вредят не только людям, но и торговым отношениям между государствами и международному сотрудничеству. К сожалению, принцип взаимного уважения также часто игнорируется», — подчеркнула Вайра Вике-Фрейберга.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджави выразила надежду, что вопросы, которые будут обсуждаться на Глобальном Бакинском форуме, в конечном итоге помогут найти решения для более безопасного мира.

