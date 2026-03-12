Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

Глобальные расходы на защиту от возможных вирусных угроз существенно уступают затратам на оборонный сектор.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, мир переходит от одного кризиса к другому, не извлекая болезненных уроков, тем самым обрекая себя снова и снова на повторение прежних ошибок.

"Хотя пандемии могут унести миллионы жизней и парализовать экономики и общества, в глобальном масштабе мы тратим сравнительно мало средств на защиту от возможных вирусных угроз - по сравнению с триллионами, которые мы тратим на защиту друг от друга", - отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала: в глобализированном мире безопасность здравоохранения напрямую связана с национальной безопасностью.

По его словам, вирусы не признают границ, а дезинформация распространяется быстрее дипломатии.

Гебрейесус добавил, что здравоохранение может стать важной площадкой для сотрудничества между странами, поскольку находится на пересечении вопросов безопасности, развития, справедливости и доверия. По его мнению, даже в условиях конфликтов государства должны объединяться для поиска совместных решений перед лицом общих угроз.