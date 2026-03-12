При поддержке Банка ABB прошел II Саммит женщин-лидеров

При поддержке Банка ABB и компании «Facemark» во дворце «Гюлистан» состоялся II Саммит женщин-лидеров. На мероприятии собрались женщины-лидеры из Азербайджана и из-за рубежа, представляющие различные сферы деятельности.

Генеральный директор Банка ABB Айнур Сулейманлы рассказала участникам о проектах, реализуемых Банком с целью создания среды равных возможностей для женщин. Она также отметила достижения Банка последних лет в области развития женского лидерства.

Директор операционного департамента Банка ABB Наргиз Асланова в рамках панельной дискуссии поделилась с участниками своим личным опытом профессионального развития.

Дискуссии прошли в рамках трех основных панелей на темы: «Путь к вершине», «Барьеры и препятствия на вершине», «Устойчивость и стабильность на вершине».

Во время мероприятия победителям проведенного конкурса были вручены подарки от Банка ABB.

II Саммит женщин-лидеров запомнился как значимая платформа, вносящая вклад в укрепление женского лидерства в стране и формирование будущего поколения лидеров.

