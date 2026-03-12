Желька Цвиянович: Мир нуждается в диалоге

Диалог – это главный фактор, необходимый каждому современному политическому обществу, а также каждому региону и миру в целом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, для того чтобы осмысленно преодолеть внутренние разногласия, существующие в глобальном масштабе, важно сначала понять их первопричины. Не менее важно слушать друг друга, не отвергать, а принимать и понимать иные точки зрения. На этом форуме мы также показываем, что различия между нами, независимо от их природы, не должны приводить к конфликту.