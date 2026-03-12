Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня исполняется 34 года со дня создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.

В декабре 1991 года 5-я дивизия Внутренних войск бывшего МВД СССР в Баку была расформирована, а три воинские части общей численностью 2 500 человек переданы в подчинение МВД Азербайджанской Республики.

На базе воинской части, дислоцированной в поселке Баладжары, началось создание Внутренних войск Азербайджана. 12 марта 1992 года военнослужащие частей ВВ, расположенных в поселке Баладжары, Сумгайыте и Гяндже, начали боевые действия против армянских агрессоров для обеспечения территориальной целостности Азербайджана. В период первой Карабахской войны бойцы ВВ сражались в селах Папавенд, Галайчылар, Маникли, Баш Гунейпея, Джанъята и Гюльятаг Агдамского района. Первыми шехидами среди военнослужащих ВВ стали сержант Хатамхан Бабаев, лейтенант Рафиг Исмайылов и старший лейтенант Рубер Сафаралиев. День первого сражения - 12 марта - считается Днем Внутренних войск.

Соответствующий указ был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 9 марта 1995 года.

Во время первой Карабахской войны населенные пункты Агдамского, Агдеринского и Физулинского районов оборонялись личным составом Агдамского полка ВВ.

Всего в 1992-1994 годах 680 военнослужащих ВВ МВД стали шехидами, пятеро пропали без вести, 1 177 получили ранения. Девять человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана, восемь из них - посмертно.

Военнослужащие ВВ сражались и в ходе 44-дневной Отечественной войны осенью 2020 года.

С первых дней Отечественной войны военнослужащие ВВ участвовали в ожесточенных боях за освобождение Муровдага, Джебраильского и Физулинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. Всего за 44 дня в боях погибли 66 военнослужащих ВВ МВД, 346 получили ранения, четверо были удостоены звания Героя Отечественной войны, в том числе один - посмертно.

В ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, погибли 12 военнослужащих внутренних войск.

Героизм и храбрость многих отважных сыновей, погибших в боях, были высоко оценены, и их имена увековечены. В их честь названы школы, улицы.

ВВ, подведомственные МВД, являются военным формированием, входящим в Вооруженные силы Азербайджана. Выполняя возложенные на них задачи, ВВ защищают интересы личности, общества и государства, конституционные права и свободы граждан от преступных и иных противоправных действий.