Ильхам Алиев о росте цен на нефть и на газ: Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены

В своём выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев затронул тему роста цен на нефть и на газ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на нефть и на газ. Это создает проблемы для потребителей. И не только для них. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается». Президент отметил, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.