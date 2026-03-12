Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович заявила о полной поддержке усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом Цвиянович заявила сегодня на открытии Глобального Бакинского форума.

"Я хотела бы выразить солидарность с народом Азербайджана, а также полную поддержку усилиям президента Ильхама Алиева и всех государственных институтов страны по обеспечению мира и стабильности для своих граждан и всего региона посредством диалога и сотрудничества. Мир быстро и фундаментально меняется, и мы становимся свидетелями глубоких и масштабных преобразований в политической, экономической, технологической и социальной сферах. В этих условиях тесные связи, партнерство и сотрудничество необходимы как никогда", - сказала она.

Цвиянович подчеркнула, что для нее всегда большая честь посещать Баку и принимать участие в деятельности Глобального Бакинского форума.

"Я хотела бы искренне поблагодарить организаторов за их теплое гостеприимство и прекрасную организацию этого мероприятия. Несмотря на напряженность и трудности, с которыми мы сталкиваемся как на региональном, так и на глобальном уровнях, этот форум даже в такие неспокойные времена остается жизненно важной платформой для диалога и сотрудничества, и мы это очень ценим", - сказала член Президиума.