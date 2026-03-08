Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в своём официальном аккаунте в X о состоявшемся телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В публикации французский лидер поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Франции из Ирана.
Bölgə rəhbərləri ilə apardığım məsləhətləşmələr çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə söhbət etdim və ölkəsinə yönəlmiş İran zərbələrindən sonra ona dəstəyimizi və həmrəyliyimizi ifadə etdim.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026
Həmçinin, vətəndaşlarımızın təxliyəsini asanlaşdırmaq üçün Azərbaycanın…
