В Женеве принята итоговая декларация конференции о нарушении прав сикхов - ОБНОВЛЕНО

По итогам международной конференции "Борьба с транснациональными репрессиями правительства Индии: сопротивление сикхов и ООН" в Женеве принята итоговая декларация.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

В документе отмечается, что участники конференции выразили глубокую обеспокоенность наличием задокументированных случаев репрессий в отношении сикхов и их организаций, действующих за рубежом. По их данным, такие действия проявляются в различных формах - скрытом наблюдении, запугивании и угрозах, преследовании и давлении, кампаниях дезинформации и актах насилия.

Подчеркивается, что подобные практики, осуществляемые за пределами национальных границ, не только приводят к серьезным нарушениям фундаментальных прав и свобод человека, но и подрывают основные принципы международного права, а также суверенитет государств, на территории которых проживают диаспоральные сообщества.

Участники также выразили обеспокоенность сообщениями о продолжающемся давлении и преследовании сикхских активистов после убийства активиста Бхая Хардипа Сингха Ниджара. Отмечается, что подобные случаи фиксируются не только в США, Великобритании, Канаде и Австралии, но и в ряде европейских стран, включая Италию, Бельгию и Германию.

Бакинская инициативная группа вновь подтвердила поддержку легитимной и основанной на праве борьбе сикхского народа за защиту своих фундаментальных прав, свобод, а также национальной и культурной идентичности.

Отдельно участники призвали ООН инициировать независимое расследование действий правительства Индии.

В завершение участники подтвердили намерение продолжать участие в международных форумах и поддерживать взаимодействие для привлечения внимания к данным вопросам и содействия обеспечению прав сикхов и других общин.

На международной конференции в Женеве достигнута договоренность о начале работы по вынесению сикхского вопроса на повестку дня ООН и ее профильных структур.

Как сообщает Report, такое решение было принято на конференции, проведенной в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека, организованной совместно Бакинской инициативной группой (БИГ) и Sikh Federation на тему "Борьба с транснациональными репрессиями индийского правительства: сопротивление сикхов и ООН".

Также в рамках данного мероприятия была достигнута договоренность о назначении специальных докладчиков для систематического документирования случаев нарушения прав этнических и религиозных групп в Индии и доведения этой информации до международной общественности.

В ходе мероприятия выступили исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов, руководитель Sikh Federation Буал Мониндер, исполнительный директор организации по Соединённому Королевству Дабиндерджит Сингх, председатель медиаплатформы Sikh Network Хаткар Джасвиндер Сингх и другие. Они рассказали о транснациональном давлении и угрозах, осуществляемых индийским правительством в отношении сикхских активистов и диаспоры за рубежом, подчеркнув рост подобных случаев.

Основная цель конференции заключалась в привлечении международного внимания к политике индийского правительства в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности к преследованиям сикхской общины, а также оценке рисков для прав человека и фундаментальных свобод.

Участники отметили, что преследования, угрозы и нападения на руководителей сикхских организаций, активистов и членов их семей создают серьезную угрозу фундаментальным правам и свободам. Международная общественность призвана активнее реагировать, а организации по правам человека - усиливать давление на индийское правительство для выполнения им своих международных обязательств.