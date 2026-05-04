Кая Каллас прокомментировала перспективы вступления Армении в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила отношение к перспективам вступления Армении в Европейский Союз.

«Конечно, европейская перспектива на столе, и Армения решит сама», — сказала Каллас в ходе брифинга на полях саммита ЕПС в Ереване.

1 апреля в Москве состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. В ходе встречи Путин заявил, что Москва видит дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС и относится к этому спокойно. Вместе с тем российский лидер открыто сказал, что одновременное нахождение Еревана в ЕС и ЕАЭС невозможно. В свою очередь Пашинян отметил, что Ереван знает: нахождение в ЕАЭС несовместимо с членством в ЕС, но пока эти процессы не достигли той точки, когда надо делать выбор.

