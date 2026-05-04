Макрон призвал ЕС усиливать оборону на фоне решения США

Решение президента США о выводе войск из Германии – это месседж в первую очередь для самой Европы.

Об этом заявил журналистам в Ереване, перед началом саммита Европейского политического сообщества, президент Франции Эммануэль Макрон.

Страны ЕС должны наращивать безопасность и создавать совместные решения в оборонной отрасли, также с учетом того, что вопросы безопасности для Евросоюза не ограничиваются пределами ЕС, добавил Макрон. Он также отметил, что в ходе саммита у его участников будет возможность обсудить укрепление независимости и суверенитета Армении и Молдовы.

Говоря о конфликте между Ираном и США, Макрон заявил, что устойчивым решением может быть только полное открытие Ормузского пролива, без ограничений судоходства и выплат с судов. Президент Франции отметил, что сначала США объявили о прекращении огня с Ираном, а затем сами объявили блокаду Ормузского пролива.

"Если теперь они хотят открыть его повторно - очень хорошо. Об этом мы говорили с самого начала", - заявил президент Франции, отметив, что так или иначе, Франция не будет участвовать в каких-либо силовых операциях на Ближнем Востоке.

Кроме того, очень важно, чтобы прекращение огня соблюдалось также в Ливане, где в последние два дня возобновились удары (со стороны Израиля - ред.).

Отметим, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что вывод части военного контингента США из Германии не связан с его разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Ирана. Часть контингента была размещена временно, и разговоры об их выводе велись уже давно, заявил Мерц.

