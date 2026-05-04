Президент: Азербайджан поставил в Армению 28 тыс. тонн грузов

После достижения мира де-факто Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов.

К настоящему моменту через территорию Азербайджана в Армению было доставлено 28 000 тонн грузов.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на 8-ом саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Ереване.

«Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо, положив тем самым начало торговым отношениям. На данный момент в Армению экспортировано 12 000 тонн наших нефтепродуктов», - сказал глава государства.