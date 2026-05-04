Пашинян надеется в 2028 году посетить Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется в 2028 году посетить Азербайджан для участия в очередном саммите Европейского политического сообщества.

Об этом он заявил, выступая на саммите ЕПС в Ереване.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС. Кстати, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов", - отметил Пашинян.

По его словам, саммиты ЕПС играли важную роль для контактов руководства Армении и Турции.

"Моя первая двусторонняя встреча с президентом Турции состоялась именно на полях первого саммита ЕПС в Праге (осенью 2022 года - ред.). А сейчас вице-президент Турции находится здесь (в Ереване - ред.) для участия в саммите ЕПС и стал первым вице-президентом Турции, посетившим Армению", - добавил Пашинян.