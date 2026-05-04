Макрон озвучил в Ереване позицию по Ормузскому проливу

Устойчивым решением конфликта между Ираном и США может быть только полное открытие Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам в Ереване перед началом саммита Европейского политического сообщества.

Повторное открытие пролива должно произойти без ограничений судоходства и выплат с судов, добавил он.

Президент Франции отметил, что сначала США объявили о прекращении огня с Ираном, а затем сами объявили блокаду Ормузского пролива.

«Если теперь они хотят открыть его повторно — очень хорошо. Об этом мы говорили с самого начала», — заявил Макрон, подчеркнув, что Париж не будет участвовать в каких-либо силовых операциях на Ближнем Востоке.

Макрон также считает важным, чтобы прекращение огня соблюдалось и в Ливане, где в последние два дня возобновились удары.

Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, заявив, что она начнется утром 4 мая.

Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.

Источник: Sputnik Армения