Ильхам Алиев: Азербайджан привержен повестке мира

Азербайджан привержен повестке мира.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на 8-ом саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Ереване.

Глава государства поздравив премьер-министра Никола Пашиняна с проведением саммита ЕПС в Армении, отметил: «…Несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать процессу, Азербайджан привержен повестке мира, и слова моего армянского коллеги это четко демонстрируют».