В Баку у наркокурьеров изъято более 70 кг наркотиков и 13 000 таблеток - ВИДЕО

В ходе операции Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъято 71 кг наркотических средств и 13 тысяч таблеток.

Отмечается, что сотрудники управления продолжают мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

В ходе операций, проведенных на территории столицы, были задержаны Джавид Заманов, Эхтирам Абдуллаев и Илькин Бахшиев. У них было обнаружено и изъято 71 кг опиума и марихуаны с добавлением вредных веществ, а также 13 тысяч таблеток метадона. Установлено, что задержанные занимались наркокурьерством по поручению иностранных наркоторговцев.

По факту возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.