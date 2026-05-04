5 мая Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Европейскую службу внешних связей (EEAS).

4 мая Каллас примет участие в заседании Европейского политического сообщества в Ереване. После заседания ЕПС состоится первый в истории саммит ЕС–Армения.

Каллас примет участие во встрече, организованной премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с участием президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

5 мая глава евродипломатии присоединится к саммиту ЕС-Армения на уровне лидеров.

В тот же день Каллас отправится в Азербайджан, где проведёт ряд двусторонних встреч на политическом уровне. Каллас также проведёт встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.