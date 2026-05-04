В Азербайджане вынесен приговор обвиняемому в госизмене по указанию иностранных спецслужб

Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Туралбея Мехдиева, обвиняемого в государственной измене по указанию представителей иностранных государств.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева был оглашен приговор.

Решением суда Т.Мехдиеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.