В 34 аптеках Азербайджана выявлены различные нарушения

В апреле в 34 аптеках Азербайджана были выявлены различные нарушения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы (AEM) Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что в прошлом месяце проверки прошли в общей сложности в 137 аптеках. Из них 4 проверки были проведены в аптеках, расположенных в Баку, а 133 - в других городах и районах республики.

Из проведенных проверок 131 была плановой, 3 - внеплановыми и 3 проводились в ином порядке (вне рамок стандартного инспектирования).

В связи с выявленными нарушениями были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.1, 221.10, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.