США рассматривают правила нефтедобычи, допускающие гибель белых медведей

Власти США могут утвердить новые правила, регулирующие нефтедобычу на севере Аляски, которые допускают гибель отдельных представителей арктической фауны, включая белых медведей и тихоокеанских моржей.

Инициатива является частью энергетической стратегии, предложенной администрацией Дональда Трампа, направленной на расширение освоения природных ресурсов региона.

Согласно проекту, находящемуся на рассмотрении U.S. Fish and Wildlife Service, нефтяные компании смогут получать разрешения на так называемое «случайное воздействие» на животных. Речь идет о ситуациях, при которых вред или гибель представителей видов происходят непреднамеренно в ходе производственной деятельности.

Несмотря на то что документ формально не разрешает прямое уничтожение животных, он освобождает компании от юридической ответственности в случае подобных инцидентов. В американском экологическом праве термин «убийство» трактуется широко и включает не только гибель, но и преследование или нарушение естественного поведения животных.

Особую обеспокоенность вызывает влияние промышленной активности на репродуктивный цикл белых медведей. Эксперты предупреждают, что шум и присутствие людей в районах зимних берлог могут вынудить самок покидать детенышей, что фактически обрекает последних на гибель. Аналогичные риски отмечаются и для моржей: их скопления могут быть нарушены, что повышает вероятность давки среди животных.

Речь идет о территории Arctic National Wildlife Refuge, одном из ключевых природных заповедников США, где обитает более 300 видов животных. Помимо белых медведей, здесь встречаются северные олени, волки и лоси.

По данным ведомства, популяция белых медведей в южной части моря Бофорта уже находится в уязвимом положении: за последние десятилетия она сократилась примерно на 40% и на сегодняшний день насчитывает около 900 особей. При этом в летне-осенний период вероятность контактов между людьми и животными значительно возрастает.

Ожидается, что обсуждение инициативы завершится в преддверии аукциона на разработку нефтегазовых месторождений, запланированного на начало июня. В случае утверждения разрешения будут действовать в течение пяти лет.

Экологические организации уже выразили обеспокоенность тем, что реализация проекта может усилить давление на уязвимые арктические экосистемы и привести к дополнительным потерям среди редких видов.